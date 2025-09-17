«Я всех послала»: Волочкова заявила, что мать и дочь ее заблокировали

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мать и дочь заблокировали ее и прекратили с ней общение. Звезда дала откровенное интервью Вере Ганеевой на RUTUBE.

Знаменитость рассказала о своей жизни, творчестве и отношениях с близкими людьми. Ее единственная дочь Ариадна не так давно вышла замуж и устроила несколько праздников. На одно торжество она позвала маму, которая его и организовала. А другую свадьбу она провела в окружении отца и его новой семьи, без Анастасии. СМИ писали, что балерину это сильно обидело.

Ведущая интервью поинтересовалась, как складываются отношения Волочковой с дочерью и матерью. Напомним, что родительница балерины оказалась втянута в скандал. Анастасия заявляла о том, что мать положила глаз на жилье отца.

«Я не готова их обсуждать. Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги"», — пожаловалась артистка в интервью.

Она добавила, что мать и дочь ее «заблокировали». Волочкова напомнила, что она устроила для Ариадны свадьбу. И пожаловалась, что мама вырастила ее как проект и не звонит, чтобы спросить о здоровье.

«У меня нет никаких обид», – подытожила она.

