«Каждый день кто-то делает предложение»: Шаляпин заговорил о возможном романе с Волочковой

Прохор Шаляпин заговорил о возможном романе с Анастасией Волочковой.

После участия в свадебном шоу, где певец представил новую возлюбленную, он вновь оказался в центре внимания. Многие вспомнили его давнюю дружбу с балериной и заговорили о том, что их дружба могла бы стать нечто большим.

Сам артист признался, что у него не получилось бы быть мужем Волочковой.

«Я думаю, что Насте каждый день кто-то делает предложение. У нее столько имущества, она в этих предложениях уже утонула. Я ей посоветовал запрет на переделку имущества без ее личного присутствия. А то уведут и дом, и квартиру, и деньги, все. Настя доверчивая, добрая. Нельзя так доверять», — заявил Прохор.

По словам Шаляпина, он и сам подошел бы Волочковой, но финансовая сторона остается проблемным вопросом.

«Конечно, чисто внешне подхожу ей я. Но нам нужны, так скажем, деньги. Шуба сама себя не купит», — сообщил блогерт в беседе с Газета.Ru.

Напомним, что Шаляпин ранее был женат трижды, в то время как 49-летняя балерина официально замужем не была — единственная ее пышная свадьба с Игорем Вдовиным так и не завершилась походом в загс.

