«Я всегда знала, что будет критика»: Анна Пересильд раскрыла свое отношение к хейту

Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд рассказала об отношении к критике и хейту. В беседе с Пятым каналом актриса призналась, что спокойно воспринимает высказывания недоброжелателей в ее адрес.

Анна Пересильд стала известной и обрела множество поклонников после главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Однако актрисе не удалось избежать критики в свой адрес. По словам артистки, она старается не реагировать на хейт в свой адрес и не принимать близко к сердцу высказывания критиков.

«Я всегда знала о том, что будет и критика, и похвала. Это мне кажется нормальным. Кто-то тебя любит, а кто-то — нет, поэтому пусть критикуют», — заявила Анна Пересильд.

При этом артистка подчеркнула, что иногда критика может иметь для нее большое значение. Дочь актрисы Юлии Пересильд отметила, что ее мотивируют комментарии некоторых людей.

«Но иногда критика от определенных людей очень важна. Например, меня критика от определенных людей мотивирует больше», — призналась актриса.

Напомним, 20 апреля в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялась церемония вручения премии «Аванс» журнала «КиноРепортер». Были озвучены имена самых перспективных молодых знаменитостей российского кинематографа, а их заслуги отмечены хрустальной звездой. В этом году лауреатом премии стала именно Анна Пересильд. Актриса призналась, что очень рада получить первую в своей жизни награду.

«Я рада и мне очень приятно, что в меня верят и мне доверяют», — поделилась артистка.

Ранее мы писали о том, что Анна Пересильд рассказала об участившихся сессиях с психологом.