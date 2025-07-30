«Я всегда влюбчивая была»: Зудина рассказала о начале романа с Табаковым

Актриса театра и кино Марина Зудина рассказала о начале романа с Олегом Табаковым. В беседе с mk.ru звезда призналась, что изначально не планировала строить семью с режиссером.

Гостьей выпуска «Театральной среды» с Мариной Райкиной стала Марина Зудина. Она поделилась деталями личной жизни, а именно – как начинался ее роман с Табаковым.

«Я вообще не думала, что так получится, вокруг было полно ровесников, и я всегда влюбчивая была. Мне кажется, это судьба или что-то кармическое», – поделилась артистка.

Марина вспомнила, как после первого курса уехала отдыхать в Коктебель. В какой-то момент на пляже к ней пришла мысль, что она будет встречаться с Табаковым. Она назвала это чувство странным и оставила мысли.

«Спустя время я вдруг действительно стала испытывать какие-то чувства к нему. Влюбленность в него была человеческая, это когда ты встречаешь человека порядочного, который увлечен делом, и поступки его не расходятся со словами», – отметила Зудина.

Она рассказала, что ей ничего не нужно было от мужчины. Тогда их разница в возрасте казалась ей «невероятной».

«У меня не было потребности создать семью, она появилась у меня достаточно поздно. А когда эта потребность ко мне пришла, у Олега Павловича видимо в жизни тоже стало что-то меняться. Мы не обсуждали момент, когда он решил расстаться с бывшей женой», – добавила Марина.

Напомним, что режиссер Олег Табаков умер в 2018 году на 83-м году жизни.

Ранее Зудина напомнила о «счастливых годах» руководства Табаковым в МХТ имени Чехова.