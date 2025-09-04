«Я всегда рядом, вы просто меня не видите»: певец Филипп Киркоров обратился к хейтерам

Певец Филипп Киркоров в шутливой форме обратился к хейтерам, дав им понять, что он прекрасно видит и слышит все, что о нем говорят и пишут.

В своем личном блоге поп-король российской эстрады опубликовал короткое видео. На кадрах Филипп Бедросович предстал в толстовке поверх футболки с изображением американской певицы Бритни Спирс.

При этом артист использовал особый фильтр для съемки, который сделал его наполовину невидимым. В ролике также звучит песня Киркорова «Одинокая, нежная».

«Аккуратнее, шептуны… я всегда рядом, вы просто меня не видите», — подписал певец кадры.

Поклонники Филиппа оценили иронию артиста и выбор футболки с изображением зарубежной поп-дивой. Люди пишут: «Free Britney!», «О, Бритни», «А можно нам тоже кофту-невидимку?», «Король радует обилием контента», «Обожала его и буду обожать», «Призрак оперы».

