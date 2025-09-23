«Я всегда ныряла из "замужа" в "замуж"»: ведущая «Матч ТВ» рассекретила избранника

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова в интервью для Леди Mail впервые подробно прокомментировала свои личные отношения с российско-греческим гандболистом и тренером Константином Игропуло. Об их романе стало известно около года назад.

Петрикова подтвердила, что они с Игропуло, который сейчас возглавляет гандбольную «Барселону», находятся вместе уже несколько лет. Из-за работы тренера в Испании пара вынуждена поддерживать отношения на расстоянии.

«Мы летаем друг к другу или встречаемся на нейтральной территории, но лето или зимние каникулы всегда проводим вместе с его и моими детьми. Их у нас пятеро на двоих», — поделилась телеведущая.

Ольга также объяснила, почему редко публикует совместные фотографии в социальных сетях. По ее словам, она намеренно ограждает личную жизнь от публичного обсуждения.

«Мои отношения — это нечто сокровенное, что мне хочется беречь и скрывать от чужих глаз», — призналась Петрикова.

Отвечая на вопрос о возможности нового замужества, звезда «Матч ТВ» отметила, что пока не планирует менять текущий статус отношений. Она подчеркнула, что чувствует себя комфортно и свободно.

«Я всегда ныряла из "замужа" в "замуж", а сейчас именно тот момент, когда я в отношениях, но максимально свободна ментально», — сказала она.

Петрикова не скрывает, что дистанционные отношения даются непросто, и выразила надежду, что после окончания контракта в Испании ее возлюбленному могут поступить предложения о работе в России.

Ранее мы писали о том, что певица Ирина Нельсон рассказала о конфликтах с мужем-продюсером.