«Мнения не сходятся»: певица Ирина Нельсон рассказала о конфликтах с мужем

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон в интервью для Леди Mail рассказала, как более 30 лет сохраняет крепкий брак со своим продюсером и супругом Вячеславом Тюриным, несмотря на творческие разногласия и даже конфликты.

Певица, вместе с мужем подарившая поклонникам такие хиты, как «Сойти с ума» и «Потому что не было тебя», призналась, что конфликты в их тандеме — неизбежная часть совместной работы и жизни. Однако пара выработала свой рецепт их разрешения.

«Конфликты возникают у всех. У людей разное видение, и это нормально. Я научилась быстро урегулировать любой конфликт», — поделилась Нельсон.

Она считает, что разность мнений не должна быть поводом для обид, а, наоборот, помогает дополнять друг друга.

Ключевой принцип, который позволяет артистке не держать зла на супруга, — воспринимать споры как опыт для роста.

«Если бы всегда все шло ровно, не было бы эволюции души. Опыт нужен для того, чтобы мы росли, умнели», — пояснила она.

На практике творческие разногласия в семье решаются демократично.

«Когда у нас с Вячеславом мнения не сходятся, я не обижаюсь. Я в таких случаях говорю: "Давай сделаем твой вариант и мой, а потом сравним". Так и поступаем. А обида — одна из граней гордыни», — раскрыла секрет звезда.

Она также добавила, что обида — это деструктивное качество, которое разрушает своего носителя, и незачем тратить на нее энергию.

Рассказала Ирина и о процессе совместного творчества. По ее словам, они с Тюриным создали успешный тандем: он интуитивно сочиняет красивые мелодии, а она шлифует их, доводя до совершенства.

«У меня хорошо развито чутье на то, как выстроить песню, чтобы из нее получился хит», — отметила певица.

