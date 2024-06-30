«Я всегда молчала „в тряпочку“, но наступает предел терпения»: Алсу публично разнесла Анастасию Решетову

Певица Алсу, которая недавно объявила о разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака, прокомментировала свою фразу про «девушку с низким социальным статусом». В личном блоге артистка заявила, что ее высказывание неправильно поняли, и воспользовалась возможностью высмеять предполагаемую любовницу экс-супруга, модель Анастасию Решетову.

«К моему удивлению, не все правильно поняли мою фразу про «девушку с низким социальным статусом». Поясняю. Меня застали немного врасплох своим прямым вопросом, но, конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Таких еще называют представительницами древнейшей профессии», — заявила Алсу.

Исполнительница хита «Зимний сон» отметила, что у нее наступил «Предел терпения» и что пора «называть вещи своими именами».

«Я всегда молчала „в тряпочку“, но, честно говоря, даже у таких, как я, наступает предел терпения. Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами», — подчеркнула певица.

Не упустила Алсу и возможности подколоть и Анастасию Решетову, которую подозревают в связи с ее бывшим мужем.

«Вот это я рекламу ей сделала. „Бизнес“ будет процветать. Только, пожалуйста, не забываем платить налоги!» — высказалась артистка.

В заключение знаменитость добавила, что ждет «слезное интервью с оправданными историями о непроработанных детских травмах».

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Однако 27 мая появилась информация о том, что артистка подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что Алсу впервые прокомментировала слухи о романе бывшего мужа с Анастасией Решетовой.