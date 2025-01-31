«Я всегда мирюсь первая»: жена Ромы Жукова рассказала о ссорах с певцом

Певец Рома Жуков рассказал о ссорах с женой. В беседе с корреспондентом mk.ru супруги поделилась подробностями личной жизни.

Исполнитель хита «На белом покрывале» признался, что счастлив с избранницей, но ссоры у них случаются. При этом он говорит, что в их семье царит идиллия, а все – из-за любви.

«Я всегда мирюсь первая. А он этим пользуется», – призналась жена артиста.

Жуков отметил, что ссоры могут возникать по разным поводам. Он сравнил это со вспышкой. Но жена всегда рядом, даже на работе. Она занимается организацией выступлений звездного мужа.

«Она занимается логистикой, просчетом маршрутов, арендой залов и гостиниц, покупкой билетов», – перечислил певец.

При этом супруга признается, что не ревнует мужа к поклонницам. Она заявила, что он ее любит.

Ранее мы писали о том, что певец Рома Жуков раскрыл траты на шестерых детей. У 57-летнего исполнителя есть наследники от предыдущего брака. Он признался, что порой у него уходит 100 тыс. рублей на ребенка за один день. Самые большие статьи расходов — учеба и вещи.