Певец Рома Жуков раскрыл траты на шестерых детей

Российский музыкант Рома Жуков — многодетный отец, у него шестеро детей от предыдущего брака. Артист старается заботиться об отпрысках и тратит на их содержание приличные суммы.

57-летний исполнитель хита «Перелётные птицы» признался, что общается с детьми каждый день и помогает им финансово.

Жуков рассказал, что порой у него уходит 100 тыс. рублей на ребенка за один день. Самые большие статьи расходов — учеба и вещи.

«Пуховики по „полтиннику“. Все ходят с новыми телефонами и в брендовых вещах. Недавно сыну купил кроссовки за двадцать тысяч. Я ему даже сказал: „Я хожу в кроссовках дешевле“», — приводит его слова mk.ru.

Согласно выписке из онлайн-банка, за неполный декабрь Жуков перевел детям 244 тыс. рублей. К счастью, артист не испытывает дефицит в финансах — он активно выступает и радует поклонников даже в отдаленных уголках нашей страны. Недавно он побывал в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии и отработал 21 концерт.

С 2005 года Рома Жуков был в браке с Еленой Жуковой. В 2017 году артист фактически ушел из семьи, в через два года они развелись.

Ранее мы писали, что жена звезды «Реальных пацанов» Селиванова отказалась судиться с ним за алименты. Подробнее читайте здесь.