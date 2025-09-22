«Я всегда буду рядом»: Полина Диброва заявила, что не бросит бывшего мужа после развода

Полина Диброва заявила, что не бросит бывшего мужа после развода. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» жена Дмитрия Диброва вспомнила, какой ужас пережила, когда у супруга случился инсульт, и пообещала всегда быть с ним рядом.

36-летняя модель дала большое интервью Андрею Малахову, в котором раскрыла правду о расставании с мужем. Как оказалось, несмотря на громкий скандал, пара сохранила теплые отношения. Более того, Полина Диброва заверила, что не бросит больного шоумена после развода.

В 2020 году Дмитрий Дибров перенес инсульт, после которого восстанавливается до сих пор. В программе показали кадры, на которых его без сознания забирали на скорой из кинотеатра «Октябрь». О случившемся Полине Дибровой сообщил Леонид Якубович. Модель призналась: тогда она испытала настоящий ужас.

«Я не знаю, как бы я это пережила, потому что я не была в кинотеатре «Октябрь». Я стояла на кассе магазина, зазвонил телефон. Я поднимаю трубку и до боли знакомый голос. Это был Леонид Аркадьевич Якубович. Он сказал: «Полечка, только сейчас спокойно. С Дмитрием случилась вот такая ситуация». Он сказал, что нужно было решить, чтобы его привезли, куда надо», — поделилась Полина Диброва.

Шоумена доставили в Боткинскую больницу, где оказали необходимую помощь. Полина Диброва вспоминает: «Когда я зашла в палату, где лежал Дима, он мне улыбнулся». На вопрос Андрея Малахова о том, справится ли сейчас телеведущий, если что-то случится, его пока еще законная супруга ответила: «Я рядом, и я буду всегда рядом».

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Долгое время звездная пара не комментировали слухи напрямую, а жена 65-летнего шоумена уверяла, что они «живут как жили». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Дмитрий Дибров назвал себя «рогоносцем» после измены жены Полины: «Кто сказал, что люди должны жить счастливо в одном-единственном браке?»