«Мы с Пушкиным предводители Ордена рогоносцев»: Дмитрий Дибров расскажет об изменах на Первом канале

Ведущий Дмитрий Дибров возвращается на Первый канал с обновленным проектом «Антропология». В первом выпуске нового сезона он поговорит об изменах. Ведущий уже сравнил себя с писателем Александром Пушкиным и заявил, что они оба являются предводителями Ордена рогоносцев.

Первым гостем передачи станет писательница Татьяна Толстая. Цифровой двойник Диброва поможет ему провести интервью.

Ведущий и писательница поговорят об изменах в русской литературе. Тема могла быть выбрана неслучайно – недавно и сам Дибров столкнулся с переменами в личной жизни.

«Меня наконец породнило с Александром Сергеевичем: мы оба предводители Ордена рогоносцев. Кто сказал, что люди должны жить счастливо в одном единственном браке?» - говорит он в программе. На слова ведущего обратил внимание StarHit.

Летом стало известно о разводе Дмитрия и Полины, которая младше почти на 30 лет. Жена ведущего ушла к бизнесмену Роману Товстику. Он сравнивал жену и любовницу и отмечал, что Полина смогла цивилизованно решить вопрос с разводом.