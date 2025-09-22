«Сна практически нет»: Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на проблемы по ночам

Блогер и телеведущая Ксения Бородина обратилась к подписчикам в своем блоге. Она призналась, что уже долгое время страдает от бессоницы.

Бородина пыталась бороться с проблемой, но пока все безуспешно. Она ставила иголки, пила магний и все равно не могла уснуть. Перепробовав множество средств, знаменитость решила обратиться за помощью к подписчикам и спросить совет у них.

«Ребят, как вы спите? Я просто ужасно. Сна практически нет, ночью просыпаюсь постоянно, жуткая бессонница. Уже и иголки на ночь ставила, магний просто заливаю в себя, и все равно какой-то стресс. Может, конечно, ранние подъемы влияют, но мне, чтобы выспаться, надо девять часов проспать, иначе я никакая», — написала Ксения.

Слова экс-ведущей «Дома-2» нашли отклик среди аудитории. Некоторые фанаты знаменитости поддержали ее и рассказали, что сами страдают от подобной проблемы по ночам.

«Понимаю тебя, сама сталкивалась с бессонницей. Это действительно сложно, когда ночи превращаются в борьбу со сном. Может, стоит попробовать какие-то медитации или расслабляющие техники перед сном? Надеюсь, скоро найдешь то, что поможет! Держись!» — написал один из пользователей Сети.

Ранее на бессонницу пожаловалась коллега Ксении Бородиной Ольга Бузова. Артистка назвала себя лицом этого расстройства.