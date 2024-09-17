«Я все-таки дура»: телеведущая Ольга Бузова сделала чистосердечное признание

Телеведущая Ольга Бузова позиционирует себя как самодостаточную женщину. В 2007 году звезда получила водительские права, и с тех пор ездила самостоятельно за рулем, пока у нее не появился водитель. В этом году исполнительница хита «Мало половин» решила заменить документы, однако, оказалось, что этого можно было не делать.

По новому закону, в 2024 году водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2024 и 2025 годах, автоматически продлевались на три года, но Бузова об этом не знала.

«Мои хорошие, вот сейчас будет чистосердечное признание — я все-таки дура», — неожиданно начала свой рассказ 38-летняя звезда.

Ольга пояснила, что в последнее время в основном ездит с водителем, но до этого она возила себя сама. Телеведущая думала, что ей необходимо заменить права с истекающим сроком действия, и она не знала о новом законе. В итоге блогер расстраивается из-за потраченного впустую времени на переоформление документов.

В последнее время знаменитость подозревают в беременности. Недавно Бузова получила в подарок пинетки и подогрела слухи о своем интересном положении.