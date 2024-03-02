«Я все сделаю»: певица Лада Дэнс заговорила о смене профессии на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Певица Лада Дэнс заявила в новом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия», что может сменить профессию. По словам артистки, она хотела бы попробовать себя в качестве продюсера.

Накануне вышел в эфир новый, четвертый выпуск проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!». Группа «МОДЖО» из Рязани выступила на сцене и попыталась пройти в финал спецсезона шоу. Участницы группы заявили, что у них обширный репертуар и они могут исполнять разные песни — от частушек Бабок Ежек до композиций в жанре K-pop. Однако их номер набрал всего 45 баллов.

Певица Мария Дорохина призналась, что оценила выступление девушек и отметила, что после участия в проекте у вокалисток появится возможность построить карьеру, но для этого нужно найти продюсера. Певица Лада Дэнс сразу выступила с соответствующим заявлением.

«Для меня победила молодость. Вы прорвали это пространство, зажгли, энергию дали. Если вы не развалитесь, то вас ждет хорошее будущее. Зовите меня продюсером, я вам все сделаю», — заявила звезда, обратившись к участницам проекта.

Ранее сообщалось о том, что Лада Дэнс рассказала о восстановлении в спортзале после аварии.