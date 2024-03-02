Лада Дэнс рассказала о страхе садиться за руль после пережитой аварии

Певица Лада Дэнс рассказала о восстановлении в спортзале после аварии. Об этом сообщает aif.ru.

В августе 2023 года Лада Дэнс попала в ДТП — певица ехала в такси, в которое влетела другая машина. В результате аварии Дэнс получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Как рассказала сама певица, она достаточно быстро восстановилась после случившегося.

«Помимо восстановительных процедур выполняла несложные упражнения. А как только смогла вставать и передвигаться на костылях, отправилась в зал, который находился недалеко от моей палаты», — рассказала она.

В спортзале Дэнс занималась на специальных тренажерах под руководством инструктора.

«Я в основном всё делала лёжа, с утяжелителями и грузами. И достаточно быстро пошла на поправку, потому что, когда ты запускаешь свой организм, он сам помогает тебе выкарабкаться из сложной ситуации. Нужно заниматься, превозмогая боль», — объяснила она.

Певица добавила, что после аварии ей было страшно садиться в автомобили, но позже она справилась со своими страхами.

«Первый месяц после больницы я боя­лась не то что водить, а даже сидеть на заднем сиденье. Но сейчас прекрасно езжу сама, всё хорошо», — заключила она.

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