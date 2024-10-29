«Я все расскажу. Сколько заплатите?»: бывшему мужу Татьяны Булановой предлагали миллион за клевету о певице

Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов откровенно рассказал о браке с певицей. В интервью газете «Спорт-Экспресс» футболист заявил, что ему предлагали миллион за клевету об экс-супруге.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов развелись в 2016 году. Пара расставалась со скандалом: певица обвиняла мужа в изменах и в том, что тот завидовал ее успеху, а футболист утверждал, что артистка лжет о несчастливом браке и его поведении.

Спортсмен заявил, что не завидовал популярности Татьяна Булановой. Владислав Радимов назвал «полным враньем» слова бывшей жены о том, что он злился, когда его в шутку называли «Булановым».

«Популярности точно не завидовал. Как вы себе это представляете? Я, наоборот, был рад, что у меня такая известная жена», — отметил футболист.

По словам Владислава Радимова, у него с Татьяной Булановой «уже вообще не связано никаких эмоций». Более того, экс-супруги перестали общаться и «заблокировали друг друга в телефонах».

Футболист также признался, что ему предлагали баснословные суммы за клевету о бывшей жене на телевидении, но он не пошел на такой шаг.

«Естественно, всем каналам выгодно, такая тема — „разрыв с Булановой“, „треугольник“… <…> Мне тоже предлагали прийти, наговорить всякого про Буланову. Стало интересно, уточнил: „Сколько?“ — „500 тысяч!“ Говорю этим предлагающим: „Допустим, вы составляете свой сценарий. Я прихожу и рассказываю все, что вы придумаете. Сколько заплатите?“ — „Миллион!“» — рассказал Владислав Радимов.

Напомним, экс-супруги состояли в браке с 2005 по 2016 год. У пары есть 17-летний сын Никита. В июле этого года стало известно, что Владислав Радимов женился в третий раз. Его избранницей стала бизнесвумен Анастасия Кулешова.

Ранее мы писали о том, что Владислав Радимов заявил, что при разводе с Татьяной Булановой оставил ей квартиру.