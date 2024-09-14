«Я собрал вещи, спокойно ушел и все»: Владислав Радимов заявил, что при разводе с Булановой оставил ей квартиру

Все было спокойно, а квартира досталась Татьяне Булановой, заявил бывший муж певицы Владислав Радимов. В программе «Карты, деньги, два мяча» он представил свою версию расставания.

Исполнительница, когда случился развод, говорила, что Радимов еще три года после развода жил с ней в одной квартире. Это, по словам Булановой, представляло для нее трудности. Экс-футболист разбрасывал вещи и не мыл посуду.

Однако у Радимова есть своz версия расставания. Согласно ей, Владислав сразу же ушел от Булановой, оставив ей жилплощадь. Единственное, что сделал бывший футболист, так это выключил телефон.

«Я собрал вещи, спокойно ушел и все. Только, единственное, заблокировал телефон… Квартиру оставил, ее я не стал трогать», — заявил Радимов.

Ранее в Сети обсудили возмужавшего 17-летнего сына Татьяны Булановой. Подписчики певицы назвали его красавцем.