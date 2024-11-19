«Я все раскопала»: вскрылась неожиданная версия гибели Марины Голуб

Подруга Марины Голуб рассказала новую версию гибели актрисы. Об этом сообщает mk.ru.

Марина Голуб погибла в ДТП в 2012 году. Тогда в центре Москвы в такси, на котором она ехала из театра, врезался другой автомобиль — из-за огромной скорости машина с Голуб перевернулась и протаранила еще несколько авто. В результате ДТП актриса скончалась на месте.

Как рассказала знакомая Голуб Галина Кравченко, она знала, что актриса расследовала убийство ее любовника, которое произошло за пять месяцев до гибели.

«Она рассказала, что была в Сибири на концерте. Пришли люди из мира криминала с охапками цветов. Они ей говорили: „Ты наша богиня! Скажи, чем помочь, мы все сделаем!“ Она им про Михаила. Не исключено, они нашли концы», — вспомнила женщина.

Кравченко добавила, что в день ДТП она разговаривала с актрисой, которая уверяла, что нашла убийц мужчины.

«В день ДТП она мне звонила: „Я все раскопала, но я сегодня устала, приеду завтра и все расскажу“. А потом за полчаса до смерти пишет: „Помню, целую“… Потом я узнала о ДТП», — рассказала она.

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