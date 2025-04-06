«Я все это терпеть не могла»: актриса Елизавета Боярская пожаловалась на тяжелое детство

Актриса Елизавета Боярская откровенно рассказала о своем непростом детстве. В интервью HELLO! дочь Михаила Боярского намекнула, что ей не хватало внимания отца, строившего карьеру в кино.

Елизавета Боярская родилась в актерской семье, и ее родители часто были заняты работой, от чего она «не испытывала восторга». Актриса признается: они с родными редко могли «качественно провести время» вместе. Однако звезда фильма «Адмирал» подчеркнула, что не была лишена внимания в семье.

«Не помню, чтобы мы в детстве вместе играли в настольные игры или ходили на пикник. Папа все время работал, нами больше занималась мама. Но я не говорю о том, что была лишена внимания, просто о том, чтобы качественно провести всей семьей время с детьми, поговорить, организовать совместный досуг, так не заботились», — поделилась Елизавета Боярская.

По словам артистки, уже в детстве к ней было приковано внимание журналистов как к дочери известных актеров. Елизавета Боярская не скрывает, что все это напрягало ее — она мечтала быть ребенком «обычных» родителей не из публичной среды.

«Я все это терпеть не могла. Хотелось, чтобы мой папа был водителем, трактористом, да кем угодно, лишь бы не было этого повышенного внимания к нашей семье, которое так нас, его близких, обкрадывало. Мне хотелось быть просто ребенком просто папы, а не дочкой знаменитого актера», — заявила актриса.

Дочь Михаила Боярского призналась, что хотела чаще видеть звездного отца дома. Елизавета Боярская всегда мечтала просто пройтись с родителями по Невскому проспекту, что было невозможно в 80-е, на пике популярности звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

«Хотелось видеть папу не по телевизору, а на кухне. Или чтобы можно было гулять с родителями по Невскому проспекту и есть мороженое. А пойди с моим папой пройдись, особенно в 1988 году…» — высказалась артистка.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета Боярская ответила отцу, раскритиковавшему ее карьеру.