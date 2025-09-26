«Надеюсь, он ушел легко»: Поплавская принесла соболезнования Симоньян после смерти Кеосаяна
© Starface.ru
Актриса Яна Поплавская высказалась о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна. Она выразила надежду на то, что кинодеятель и ведущий «ушел легко».
Соответствующий пост появился в Telegram-канале Поплавской.
«Врачи не боги, а у Бога свой промысел. Надеюсь, что благодаря нашим молитвам он ушел легко и ТАМ учтут, как за него просили», - написала актриса.
Она принесла соболезнования семье Тиграна, его близким и детям. Отдельно пожелала здоровья жене Кеосаяна Маргарите Симоньян.
«Мне очень жаль, что теперь Тигран не вырастит своих маленьких детей. Он был очень хорошим отцом», - отметила Поплавская.
В заключение актриса заявила, что «мы все там будем».
«Царствие небесное, Тигран! Ты был хорошим другом, братом, мужем и коллегой. Плачу», - призналась Поплавская.
О смерти режиссера сообщила его жена. Симоньян уточнила, что Тиграна не стало этой ночью.