«Я все делаю красиво»: Лика Стар раскрыла правду о разводе с мужем-итальянцем

Певица Лика Стар призналась, что не будет разводиться с мужем-итальянцем. Несмотря на то, что любовь у супругов прошла, они продолжают хорошо общаться, поэтому звезда 90-х не собирается оставлять экс-избранника.

О том, что брак артистки трещит по швам, стало известно еще весной. Проблемы Лика подтвердила, когда вернулась в Россию из Италии. Теперь она живет в Москве, пока ее дети остаются с отцом за границей. Исполнительница отметила — у них с мужем больше нет романтики, но это не значит, что они в скором времени подадут на развод.

«Почему я должна расстаться с ним? Мы муж и жена, у нас дети, у нас обязанности. Нет. Я знаю, я все делаю красиво. Если я разведусь, я сообщу, все об этом знают», - заявила Лика Стар в шоу «PROжизнь».

Певица дала понять, что не жалеет о том, что любовь с мужем прошла. Ее вполне устраивают и дружеские отношения. Тем более, что и дети звезды восприняли эту новость вполне нормально.

Ранее Лика Стар рассказала о предстоящей свадьбе сына.