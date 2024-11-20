Певица Лика Стар рассказала о предстоящей свадьбе сына в интервью порталу Леди Mail.

Певица Лика Стар призналась, что ее старший сын, которому в этом году исполнилось 29 лет, не одинок. По словам знаменитости, она рассчитывается, что вскоре он женится.

«Старший сын работает в гостиничном бизнесе. Совсем недавно он встретил свою любовь и, я очень надеюсь, в следующем году он позовет нас на свою свадьбу. Дай Бог ребятам счастья, верности и преданности на этом пути», — заявила она.

А вот ее дочь Аллегра пока не задумывается о свадьбе — девушка сейчас учится в университете на Сардинии, но часто приезжает в Россию.

«Аллегра учится на втором курсе университета на инженера. На мой взгляд, это совсем не женская профессия, но она сама сделала свой выбор, у нее математический склад ума и она с самого детства любила цифры», — рассказала Стар.

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