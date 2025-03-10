«Я – воздухоплаватель»: Пелагея исполнила свою мечту вместе с дочерью

Певица Пелагея призналась, что исполнила свою давнюю мечту. Артистка вместе с дочерью Таисией полетала на воздушном шаре. Кадрами она поделилась в соцсетях.

Звезда рассказала, что давно хотела подняться в небо на воздушном шаре. Она нашла время, чтобы исполнить мечту и разделила эмоции с наследницей. На кадрах Пелагея в розовой куртке и солнцезащитных очках радовалась, словно ребенок. Ее дочь Тася была в серой куртке, шапке и шарфе, но не так ярко выражала эмоции.

«Я — воздухоплаватель. С ума сойти вообще», – призналась певица.

Исполнительница была под большим впечатлением и даже вспомнила песню коллеги Елки «На большом воздушном шаре». Она спела строки, делала памятные видео и фото. Когда полет завершился, то звезда крепко обняла свою дочь.

Напомним, в 2020 году брак Пелагеи и Ивана Телегина со скандалом распался. Хоккеист практически не принимает участия в жизни дочери, но не разрешает вывозить ребенка за границу. На новогодних каникулах Таисия должна была полететь с мамой в теплые края, но отец сорвал все планы.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл гонорар певицы Пелагеи в беседе с сайтом «Страсти».