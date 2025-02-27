«Она на пьедестале»: продюсер раскрыл гонорар певицы Пелагеи

Певица Пелагея прославилась как исполнительница русских народных песен и романсов и основательница музыкальной группы «Пелагея». Артистка стала невероятно популярна после того, как заняла кресло в жюри шоу «Голос». При этом покинув телепроект, исполнительница не растеряла популярность, продолжив выпускать успешные песни и активно гастролировать.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» раскрыл гонорар артистки. По его словам, в настоящий момент всем желающим организовать выступление звезды придется заплатить более 2 млн рублей.

«Сейчас у нее один концерт стоит в районе 2,5 млн рублей. Это, соответственно, за одно сольное выступление в каком-то из регионов России. Часто ли выступает? В целом она остается востребованной артисткой. Она очень частый гость в Кремлевском дворце на различных государственных мероприятиях, и не только», — заявил продюсер.

Дворцов уточнил, что сейчас Пелагея находится на своем пьедестале и полностью оправдывает присвоенное ей звание заслуженной артистки РФ.

«Пелагея на пьедестале, она пользуется спросом, в частности, у чиновников и определенных государственных лиц. Ну и, соответственно, у заказчиков. Поэтому ее смело можно назвать по-настоящему заслуженной, народной и настоящей артисткой, профессионалом своего дела», — поделился медименеджер.

Ранее стало известно, что Пелагея с дочерью улетела из Москвы после запрета бывшего мужа покидать Россию.