«Я вот ничего подобного не наблюдаю»: Божена Рынска прокомментировала слова Манижи о травле таджиков

Певица Манижа записала видеообращение, в котором заявила о якобы травле граждан Таджикистана из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Журналистка Божена Рынска прокомментировала слова исполнительницы в своем Telegram-канале и выразила несогласие.

По подозрению в совершении теракта 22 марта в Красногорске были задержаны, а потом арестованы четверо граждан Таджикистана. После этого Манижа заговорила о травле соотечественников. Она со слезами на глазах выступила против этого явления.

По мнению Рынски, никакого усиления ксенофобии в России не произошло, наоборот, подобные явления стали чаще встречаться на территории среднеазиатских государств.

«Я вот ничего подобного не наблюдаю. Ни одного погрома, ни одного избиения. А рост ксенофобских настроений последние лет пять я наблюдаю как раз в самой Средней Азии. Так что зря Манижа сеет панику и распространяет клевету», — написала журналистка.

Ранее Рынска скептически отнеслась к тому, как рэпер Vacio готовится к службе. Она написала, что ждет от молодого человека совершения мужских поступков.