«Главное, чтобы не только красивые видео снимал»: Божена Рынска о подготовке рэпера Vacio к службе

Рэпер Vacio отправится служить в срочную армию этой весной. Молодой человек оказался годен для этого после скандала из-за «голой» вечеринки. Артист отметился на этом мероприятии, после чего им заинтересовались компетентные органы. Выяснилось, что у знаменитости нет оснований для получения белого билета, и этой весной исполнитель отправляется отдавать долг родине.

Молодой человек уже снял короткий ролик на эту тему. В нем он побрился налысо, а также пробежался на камеру с автоматом в руках. Блогер Божена Рынска в своем Telegram-канале НЕБОЖЕНА скептически отнеслась к такому порыву рэпера. Онf считает, что необходимо проследить за местом службы Vacio, так как он может оказаться в обычном тире.

«Главное, чтобы не только красивые видео снимал, но и совершал мужские поступки. А то потом выяснится, что паренек поехал служить в тир», — написала Рынска.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев спел вместе с рэпером ST. Они исполнили патриотическую композицию «Дай ему сил».