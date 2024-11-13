«Я восстановилась после развода»: Агата Муцениеце выбирает отчима для детей среди трех ухажеров

Актриса Агата Муцениеце впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, что она у звезды «Закрытой школы» во всю кипит. За ней ухаживают сразу три мужчины, и пока она только выбирает — кто из них ей нравится больше.

После развода с Павлом Прилучным Агата не афишировала, встречалась ли с кем-то или нет. Она погрузилась в карьеру и заботу о детях. Однако спустя четыре года актриса поняла, что почти готова вновь влюбиться.

«Отношения как раньше точно не хочу. Честно, как будто бы хочется [крепких отношений], а как будто бы нет. Иногда меня накрывает. Иду по улице, и все по парочкам… Как будто уже и хочется, я восстановилась после развода и нажилась для себя, поэтому можно уже вступить в серьезные отношения», - рассказала Агата в шоу Стаса Круглицкого Red Flag. Фрагмент из программы предоставил Super.

Кандидаты, с кем можно было бы начать встречаться, у актрисы есть. Она призналась, что принимает ухаживания от трех мужчин. У двоих из них есть дети. Однако их личности она предпочла не раскрывать.

Ранее Агата Муцениеце намекнула, что собиралась навести порчу на бывшего мужа Павла Прилучного.