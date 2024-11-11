«Навести порчу, чтобы сдох»: Агата Муцениеце намекнула на расплату с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце намекнула, что хотела навести порчу на Павла Прилучного. Об этом она призналась в шоу «Без масок».

Агата Муцениеце пришла на шоу к участнику «Битвы экстрасенсов» Владу Череватому. Актриса призналась, что в трудные времена пользовалась помощью магов и даже думала навести порчу на одного из близких людей. Хотя уточнять имя Муцениеце не стала, многие в комментариях подумали про бывшего мужа Павла Прилучного.

«У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте, но все нормально», — заявила она.

По словам Муцениеце, экстрасенсы рассказали, что на ней есть сглаз, который нужно снимать. В итоге актриса обратилась за помощью к Виктории Райдос.

«Она мне раскидывала таро и чистила меня. Она мне сказала, что на мне очень много сглаза. Она накрыла меня простынью, свечи какие-то жгла. И был очень странный такой звук, как будто кто-то взял меч из „Звездных войн“ и махал им», — вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что новый поклонник осыпает Агату Муцениеце подарками за миллионы рублей.