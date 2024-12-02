«Я вообще не посещаю врачей»: Роман Костомаров рассказал о своем здоровье

Перенесший ампутацию конечностей олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что старается лишний раз не посещать врачей. Он пояснил, что самостоятельно поддерживает физическую форму.

«Я вообще не посещаю врачей. И занимаюсь собой сам, тренируюсь три-четыре раза в неделю, стараюсь вести достаточно активный образ жизни», — сказал Костомаров в интервью Газете.Ru.

Фигурист также добавил, что не игнорирует медиков, если появляются симптомы какой-либо болезни.

«Поводов для этого нет», - заверил спортсмен.

Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал реанимацию с пневмонией и находился на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. В результате начавшихся осложнений ему ампутировали кисти рук и стопы.

Ранее Роман Костомаров признался, что сделал авторское шоу, так как пробует что-то новое для себя из-за невозможности кататься, как раньше.