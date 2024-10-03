«Кататься, как раньше, уже не могу»: Костомаров объяснил, почему запустил авторское шоу и начал пробовать новое

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что сподвигло его делать авторское шоу. Спортсмен также признался – он пробует что-то новое из-за невозможности кататься, как раньше. Об этом он сказал на открытии проекта «Вызов» от благотворительной программы ДоброFON. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Мы поинтересовались, что сподвигло Костомарова запустить авторское шоу, в котором он дискутирует с артистами.

«Я все только начинаю пробовать. Многие вещи для меня новые. Я стараюсь этому учиться и развиваться в разных направлениях. Поступило предложение быть интервьюером, брать интервью у известных людей, общаться с ними по душам. Это действительно доставляет мне удовольствие, потому что приглашаешь в гости интересных людей и узнаешь гораздо ближе, чем знал до этого», - сказал фигурист.

На вопрос, в каких амплуа еще хотел бы себя попробовать, спортсмен ответил уклончиво.

«Многое сейчас, что делаем, многое, что пробуем. Не обо всем пока могу говорить», - произнес Костомаров.

Также журналисты узнали у спортсмена, почему, на его взгляд, фигуристы «захватывают» медиа.

«В первую очередь мы Олимпийские чемпионы. В моем случае все понятно, почему я этим занимаюсь. Потому что кататься, как раньше, я уже не могу. Поэтому пробую делать что-то новое, заниматься чем-то, быть занятым», - заключил он.