«Я вообще люблю красивых мужчин»: Волочкова рассказала о турецких ухажерах

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих богатых ухажерах. По ее словам, в числе ее воздыхателей есть и турецкие мужчины, которые устраивали для нее необычные сюрпризы. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Анастасия часто хвастается в Сети и интервью своими состоятельными поклонниками, которые готовы тратить на нее любые деньги. Как оказалось, среди их числа есть и граждане Турции. Танцовщица заверила, что в ее жизни были турецкие мужчины, желавшие привлечь ее внимание.

«У меня были очень красивые ухажеры. Я вообще люблю красивых мужчин. Те люди не кичились своим достатком, а совершали поступки в мой адрес. Это могла быть машина, полностью украшенная цветами, или яхта, на которой тоже были цветы», - поделилась Волочкова.

Но ни один турок так и не смог покорить сердце балерины. Анастасия не скрывает, что у нее очень высокие стандарты, поэтому она не может найти достойного спутника жизни. Сейчас избранника у артистки нет, но при этом она не отказывает от ухаживаний. Волочкова признавалась, что жить не может без романтики.

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