«Только народные любимцы»: Волочкова объяснила, почему летает экономом

Анастасия Волочкова заявила, что летает экономом из-за народной любви. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что выбирает в самолетах места в эконом-классе. По словам знаменитости, это вовсе не означает, что она любит экономный отдых.

«Я человек простой: могу выбрать отель с пятью звездами, но полететь к месту назначения в экономе. Абсолютно не вижу никакой нужды в том, чтобы переплачивать за то, что ты будешь чуть ближе к аварийному выходу в салоне», — заявила она.

Балерина добавила, что знает нескольких звезд, которые как и она, летают экономом. По мнению Волочковой, она только рада быть ближе к народу.

«Мне кажется, что летать вместе с людьми в экономе могут себе позволить только поистине народные любимцы. Меня очень умиляет, когда меня узнают, делают комплименты, фотографируются со мной», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Волочкова высмеяла Мамаеву после слов о внешности балерины.