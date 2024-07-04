НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июля 2024, 20:40
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«Я — русский»: SHAMAN объяснил, почему заблокировали его канал на YouTube

SHAMAN заявил о блокировке канала на YouTube по национальному признаку .
«Я — русский»: SHAMAN объяснил, почему заблокировали его канал на YouTube

© Starface.ru

Канал певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на интернет-площадке YouTube оказался заблокирован. Артист прокомментировал случившееся в своих социальных сетях.

Ярослав публиковал на своем канале в Сети музыкальные клипы, которые смотрели миллионы человек по всему миру. Однако теперь доступ к ним закрыт, так как руководство площадки приняло решение забанить аккаунт российского артиста.

Точную причину блокировки Дронов не раскрыл, однако выдвинул свою версию случившегося. Так, по мнению певца, все дело в том, что он — русский.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал артист в своем Telegram-канале SHAMAN.

Таким образом, исполнитель одноименного хита обвинил зарубежный сервис в дискриминации по национальному признаку. Будет ли SHAMAN добиваться разблокировки канала, пока еще не известно.

Ранее певец SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем. Оказалось, он до сих пор испытывает последствия перенесенного отита.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канале SHAMAN
Автор:Артем Хохлов
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