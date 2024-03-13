«Я военный, а Миша совсем другой»: отец Зыгаря* отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении сына

Отец журналиста Михаила Зыгаря* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что сын может не вернуться из США в РФ. Так он отреагировал на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Комментарий 72-летнего Виктора Зыгаря приводит ИА Регнум.

Родственник не согласился со взглядами журналиста и отметил, что они «очень разные».

«Я военный… А вот Миша получился совсем другой у нас», - сообщил Виктор.

Он признался, что хочет возвращения сына в Россию. Решение об отъезде в США – «воля» Зыгаря*.

«Но после возбуждения уголовного дела его могут арестовать, поэтому, я думаю, что он не собирается возвращаться», - заключил отец.

Напомним, уголовное дело в отношении журналиста связано с распространением ложной информации о ВС РФ. Какие высказывания стали поводом для этого, не уточнялось.

*признан иноагентом на территории РФ