«Я военный, а Миша совсем другой»: отец Зыгаря* отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении сына
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Отец журналиста Михаила Зыгаря* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что сын может не вернуться из США в РФ. Так он отреагировал на возбуждение в отношении него уголовного дела.
Комментарий 72-летнего Виктора Зыгаря приводит ИА Регнум.
Родственник не согласился со взглядами журналиста и отметил, что они «очень разные».
«Я военный… А вот Миша получился совсем другой у нас», - сообщил Виктор.
Он признался, что хочет возвращения сына в Россию. Решение об отъезде в США – «воля» Зыгаря*.
«Но после возбуждения уголовного дела его могут арестовать, поэтому, я думаю, что он не собирается возвращаться», - заключил отец.
Напомним, уголовное дело в отношении журналиста связано с распространением ложной информации о ВС РФ. Какие высказывания стали поводом для этого, не уточнялось.
*признан иноагентом на территории РФ