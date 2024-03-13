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Опубликовано 13 марта 2024, 15:25
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«Я военный, а Миша совсем другой»: отец Зыгаря* отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении сына

Отец Зыгаря* допустил, что сын не вернется в РФ из США в связи с уголовным делом.
«Я военный, а Миша совсем другой»: отец Зыгаря* отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении сына

© Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA/East News

Отец журналиста Михаила Зыгаря* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что сын может не вернуться из США в РФ. Так он отреагировал на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Комментарий 72-летнего Виктора Зыгаря приводит ИА Регнум.

Родственник не согласился со взглядами журналиста и отметил, что они «очень разные».

«Я военный… А вот Миша получился совсем другой у нас», - сообщил Виктор.

Он признался, что хочет возвращения сына в Россию. Решение об отъезде в США – «воля» Зыгаря*.

«Но после возбуждения уголовного дела его могут арестовать, поэтому, я думаю, что он не собирается возвращаться», - заключил отец.

Напомним, уголовное дело в отношении журналиста связано с распространением ложной информации о ВС РФ. Какие высказывания стали поводом для этого, не уточнялось.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Malte Ossowski/SVEN SIMON/DPA/East News
Источник:ИА Регнум
Автор:Лилия Караева
Теги:
отец
журналист
уголовное дело