«Я внебрачный сын»: Леонид Ярмольник сделал неожиданное заявление, связанное с Александром Ширвиндтом

Актер театра и кино Леонид Ярмольник признался, что народный артист России Александр Ширвиндт был для него примером, учителем и просто близким человеком. В интервью Kp.ru артист рассказал о своем отношении к художественному руководителю Театра сатиры в Москве и сделал неожиданное заявление.

«Он был одним из моих самых любимых и дорогих педагогов. И он был последним из моих учителей, кто ушел. Это так ему не свойственно! Всем, кто учился у него, кто его любил как артиста, казалось, что он вечный», — признался Леонид Ярмольник.

По словам актера, Александр Ширвиндт был неподражаем в юморе и невероятно умен.

«В любом возрасте он был жизнерадостнее всех, умнее всех, юморнее всех. Лучше всех формулировал мысли на самые разнообразные темы, и о жизни, и о профессии», — отметил исполнитель роли царя в новом фильме «Летучий корабль».

Леонид Ярмольник признался, что гордится быть учеником Александра Ширвиндта. Более того, он даже назвал себя внебрачным сыном артиста.

«Я уже много лет горжусь тем, что, если он говорил о любимых учениках, меня всегда называл первым. Я такой внебрачный сын Александра Анатольевича», — заявил актер.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Художественному руководителю Московского академического театра сатиры было 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. Церемония прощания с Александром Ширвиндтом состоялась 18 марта в Театре сатиры.

Ранее сообщалось о том, что актриса Ирина Лачина назвала режиссера Александра Ширвиндта удивительным человеком и своим учителем.