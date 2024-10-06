«Я вместо нее»: Агата Муцениеце предстала в неожиданном образе и сравнила себя с Анджелиной Джоли

Актриса Агата Муцениеце после пятичасового судебного заседания по делу об опеке над детьми улетела в Сочи. 35-летняя звезда «Закрытой школы» примерила на себя образ голливудской актрисы Анджелины Джоли и показала результат в своем блоге.

Агата опубликовала фотографию, на которой предстала в высокой шляпе с широкими полями и черном платье с глубоким декольте. Образ она дополнила массивным кулоном и макияжем с густо подведенными глазами.

«Малефисенту уволили, я вместо нее», — подписала снимок Агата.

Поклонники поддержали Муцениеце и отметили ее сходство с Джоли.

«Очень идет такой стиль, суровая красавица с пронизывающим взором», — написали в Сети.

Напомним, Агата Муцениеце переживает непростой период в жизни. После развода с актером Павлом Прилучным пара погрязла в судебных разбирательствах. После требования Агаты об увеличении алиментов на двоих детей до 24 миллионов рублей в год, Павел обратился в суд, чтобы забрать сына и дочь у бывшей жены.

2 октября бывшие супруги провели в суде более пяти часов, решая, с кем будут проживать 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей. Агата вышла после заседания в подавленном состоянии. Она молча села в автомобиль и уехала. При этом Павел Прилучный с удовольствием беседовал с журналистами и был в отличном настроении.