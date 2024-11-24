«Я влюблена»: Вера Брежнева после развода с Меладзе перестала скрывать новые отношения

Уехавшая из России певица Вера Брежнева после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе не смогла долго скрывать свою личную жизнь. 42-летняя артистка призналась, что снова влюблена и очень счастлива.

«Я влюблена. Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью и чувствую себя самой красивой. Так, как сейчас, я себя никогда не чувствовала», - заявила экс-солистка группы «ВИА Гра» в интервью украинской блогерше Рамине Эсхакзай.

Вера при этом подчеркнула, что не планирует в ближайшее время выходить замуж, так как не видит в этом никакой необходимости. Она отметила, что перед тем, как узаконить отношения, они сначала должны пройти проверку временем.

«Я не спешу замуж, потому что уже там была. Для того, чтобы выйти замуж, надо действительно хорошо узнать друг друга. Иногда мы спешим и только потом понимаем, что надо было на берегу договориться и понять, идем ли мы параллельно», - пояснила Брежнева, добавив, что с возрастом стала ценить не брак, а «крутые отношения».

Певица не стала раскрывать имя нового возлюбленного, однако украинские СМИ заподозрили ее в романе с неким 37-летним бизнесменом, с которым ее заметили на концерте в Киеве. По неподтвержденным данным, Брежнева даже уже успела переехать к избраннику.

Напомним, Брежнева (в девичестве Галушка) была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь. В 2015 году она вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, но в октябре 2023 года брак распался. Общих детей у пары нет.

Ранее Брежнева рассказала в своем блоге, что познакомилась с мужчиной, когда ей было всего 18 лет. Спустя годы они вновь встретились, и с того момента ее «любовь росла».