«Я влюблена»: Кристина Асмус показала платье для свадьбы

Актриса Кристина Асмус показала себя в платье, в котором была на свадьбе коллеги Зои Бербер. Звезда преобразилась, став блондинкой. Она выбрала для мероприятия нежный, но эффектный наряд. Снимки были опубликованы в соцсетях.

Звезда сериала «Интерны», которой исполнилось 35 лет, известна своим многогранным творческим подходом и готовностью полностью погружаться в образы своих героинь. Кристина предпочитает изменять свой облик натуральным образом, в том числе меняя цвет волос: она почти не использует парики, а выбирает окрашивание. Начав год как брюнетка, она вновь вернулась к образу блондинки.

Актриса поделилась своим образом, в котором провела День всех влюбленных. Она предстала в платье изящного розового оттенка с длинными рукавами и открытой спиной, что подчеркнуло ее стройную фигуру. Ее волосы были уложены, а макияж был сдержанным, с акцентом на глаза.

Кристина призналась, что просто в восторге от своего образа. Она напомнила, что одевала это платье на свадьбу другой знаменитой актрисы.

«Я с ума схожу от этого платья! Это я зефиркой на днях ходила на свадьбу Зои Бербер и Максима Белбородова. И когда увидела эту нежнятину, поняла — беру! В общем, не знаю, как вы, а я влюблена! И в это платье, и вообще», – написала девушка.