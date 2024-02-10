Кристина Асмус отправилась в салон красоты и стала похожа на Даню Милохина

Актриса Кристина Асмус ради новой роли в кино вынуждена была сменить цвет волос. После завершения съемок она решила вернуть себе светлый оттенок, но была неприятно поражена промежуточным результатом.

Волосы звезды фильма «Текст» стали апельсинового цвета, что явно ее расстроило. Кристина поспешила показать результат в соцсетях и сравнила себя с уехавшим из России блогером Даней Милохиным.

«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» - приводит слова Асмус Kp.ru.

Поклонники актрисы поспешили успокоить ее, заверив, что опытный мастер вновь сделает ее шикарной блондинкой.

Ранее мы писали, что неожиданно изменившаяся до неузнаваемости Кристина Асмус сменила цвет волос на время съемок в фильме режиссёра Ильи Хотиненко. Актриса заверила, что в следующих своих проектах собирается сниматься в париках.