«Я влюблен в него»: коллеги Стычкина рассказали о его режиссерской работе

Коллеги 50-летнего Евгения Стычкина прокомментировали работу с ним на одной площадке и назвали его прекрасным режиссером.

В Москве прошла премьера сериала «Игры». Он стал четвертым режиссерским проектом Евгения. Также к популярным работам Стычкина относятся и такие нашумевшие многосерийные фильмы, как «Нулевой пациент» и «Цикады».

По мнению Юрия Стоянова, не все артисты могут быть режиссерами. Однако это не относится к Евгению, способному делать хорошее кино. Он стал достойным примером того, когда из актера получился режиссер.

Также, сыгравший небольшую роль, Вячеслав Чепурченко рад был поработать вместе с Евгением. По его словам, Стычкин выступал в роли учителя, пытающегося направить всех участников сериала в нужном направлении. Этот проект стал одним из самых запоминающихся в карьере Вячеслава благодаря знакомству с талантливым режиссером.

«Теперь в каждом интервью я желаю ему здоровья, счастья, творческих успехов, потому что я влюблен в него как в режиссера. Он прекрасен. Он доверяет, помогает, направляет в нужную сторону, но при этом не ломает, что очень важно», — заявил Чепурченко в беседе с изданием Kp.ru.

Раннее мы писали о том, что кинокритик оценил Юрия Стоянова в роли Брежнева.