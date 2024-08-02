«Для актера это ответственность»: кинокритик оценил Юрия Стоянова в роли Брежнева

В Москве состоялась премьера сериала «Игры». В проекте Евгения Стычкина Юрию Стоянову досталась роль Леонида Брежнева. Актер убежден, что имеет внешнее сходство с политиком, поэтому он отказался от грима на съемках. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков оценил Юрия в роли Брежнева.

Для большинства зрителей Стоянов известен по комедийной роли в «Городке», однако Голубчиков отметил, что он, в первую очередь, — драматический актер. В качестве примера кинокритик привел его работу в проекте «Человек у окна».

«Юрий Стоянов — драматический актер, просто мы его в драматических ролях редко встречали. Он очень многогранный, многоплановый актер. У него есть показательная картина «Человек у окна», где он играл множество образов, но это была серьезная работа. Нет сомнений в том, что он сможет сыграть Брежнева», — высказался Александр.

Кинокритик считает, что роль исторической личности накладывает ответственность на актера. Но, по его мнению, Стоянов справился с поставленной задачей.

«Опасно ли играть исторических личностей? Для актера это ответственность, конечно, но мне кажется, что любой хороший актер справится с поставленной режиссером задачей. Стоянов — яркий актер. Про него все помнят. У него недавно вышли два сезона «Вампиров средней полосы», «Трепачи». Он постоянно снимается, роли у него разнообразные», — резюмировал Голубчиков.