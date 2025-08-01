«Я влюбилась в него»: российские актеры отреагировали на смерть театрального режиссера Роберта Уилсона

Смерть американского режиссера Роберта Уилсона не обошла стороной российских знаменитостей, которым посчастливилось работать со знаменитым театральным деятелем. В частности, актриса Дарья Мороз в своей соцсети рассказала о личном опыте общения с ним.

Когда Уилсон ставил в России свой спектакль «Сказки Пушкина», актриса приняла участие в кастинге. Ее туда привел ныне экс-супруг Константин Богомолов. По словам звезды «Содержанок», между ней и режиссером мгновенно проскочила искра.

«Я влюбилась в него с первой секунды, и, кажется, это было взаимно. Разумеется, в творческом смысле. Изначально я была утверждена на одну небольшую роль, а выпускала спектакль с тремя главными ролями. На премьере "Сказки Пушкина" я подарила ему самогон собственного приготовления, что его ужасно развеселило», — рассказала Мороз.

Она также призналась, что встреча с Уилсоном была одной из самых важных в ее жизни. А подобных у нее было не так уж и много.

«Смотри на мир с улыбкой! Все, что тебе нужно, — это любовь! Я никогда не забуду наше удивительное путешествие, Боб», — попрощалась с режиссером актриса.

Значимость Роберта Уилсона в театральном мире также отметил актер, руководитель Театра наций Евгений Миронов, который восемь лет вел переговоры с режиссером о его единственной постановке в России.

«Роберт Уилсон — абсолютно космический режиссер. Мне посчастливилось быть знакомым и дружить с ним практически 20 лет. Я помню, что на кастинг на участие в спектакле "Сказки Пушкина" в Москве к нему пришло очень много знаменитых артистов, так как все хотели к нему попасть. Он взял совершенно новых, во многом незнакомых аудитории. Но он считал, что именно они могут сохранять и сочетать в себе пластику с удивительной формой и чуткость к его авангардному стилю режиссуры», — поделился народный артист России с ТАСС.

Звезда фильма «Вызов», актриса Юлия Пересильд тоже почтила память умершего постановщика. «Купила сейчас билеты на октябрь на "Сказки Пушкина"», — сообщила заслуженная артистка РФ.

Подробнее о смерти режиссера «Страсти» писали здесь.