«Я влюбилась невероятно, но он был женат»: Елизавета Боярская поделилась историей знакомства с мужем

Актриса Елизавета Боярская в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» поделилась историей знакомства с супругом Максимом Матвеевым. Артистка призналась, что она сразу обратила внимание на актера.

«Мы познакомились на пробах картины Владимира Хотиненко „1612“ на „Мосфильме“. Меня поставили в пару с Максимом. Когда я его увидела, то остолбенела. У меня сразу все вспыхнуло. Мне уже было все равно, что это пробы. Я только пыталась понять, кто этот человек и почему я раньше его не видела», — поделилась Елизавета Боярская.

Следующая встреча артистов состоялась только через два года на съемочной площадке фильма «Не скажу». Тогда Елизавета Боярская поняла, что влюбилась, однако на тот момент Максим Матвеев был женат на Яне Сексте.

«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история», — призналась артистка.

По словам Елизаветы Боярской, сейчас все они поддерживают хорошие отношения.

«Но слава Богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина, у них дочка Анечка», — рассказала актриса.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев состоят в браке уже 13 лет. Пара воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.

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