Лариса Луппиан рассказала, что остановило ее от развода с Боярским после измен

Актер и певец Михаил Боярский проживает вместе с Ларисой Луппиан уже более 40 лет. За это время их брак чуть не распался из-за поведения главы семейства и преследовавших его поклонниц, передает 78.ru. Лишь серьезная болезнь знаменитости сохранила отношения.

Боярский во времена молодости и успеха был окружен вниманием поклонниц. Это в какой-то момент привело к измене, которую Луппиан до сих пор не может забыть. Боярский сам рассказывал, как не отказывался ни от водки, ни от интимных связей.

Лариса решила разорвать отношения со знаменитым супругом, однако тут в дело вмешалось его состояние здоровья. Боярский заболел серьезной формой панкреатита.

«Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила. Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла», — рассказала Луппиан.

Ранее Боярский признался, что всегда старается угождать супруге. Артист считает себя подкаблучником.