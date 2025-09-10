«Я влюбилась»: Алла Пугачева раскрыла секрет счастливого брака с Галкиным*

Певица Алла Пугачева поделилась, что счастлива в пятом браке с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом народная артистка заявила в интервью Катерине Гордеевой* (признана иностранным агентом на территории РФ), опубликованном на YouTube.

Исполнительница хита «Арлекино» отметила, что испытывает настоящее счастье. По словам певицы, у супруга есть удивительный талант любить ее, семью.

«Я влюбилась, и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял. Это было странно, даже иногда непонятно мне самой, как так получилось, — абсолютная гармония», — сказала она.

Артистка призналась, что их с Галкиным* семьи, в которых они росли, очень похожи. Как пояснила Примадонна, ее отношения с супругом строятся на дружбе, понимании, и поддержке.

Алла Пугачева вышла замуж за шоумена в 2011 году. Супруги воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, рожденных от суррогатной матери.

Напомним, в первом интервью после отъезда из России Пугачева, что это не она предатель, а ее предала родина.

*признаны иноагентами на территории РФ