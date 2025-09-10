«А чем я предатель? Это родина меня предала»: первое интервью Аллы Пугачевой после отъезда из России

Певица Алла Пугачева дала первое интервью после отъезда из России. Исполнительница хита «Миллион алых роз» заявила, что это не она предатель, ее предала родина.

В беседе с Катериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) артистка ответила на обвинения в предательстве. Ведущая напомнила, что она и ее муж-иноагент покинули страну. Пугачева сказала, что они с супругом вынуждены были уехать в Израиль.

«Они меня просто спасли тогда, там был доктор, который мне был нужен», – заявила звезда.

Пугачева отметила, что после отъезда ее начали критиковать. По ее словам, она не собиралась уезжать.

«Ха-ха-ха! Нет, подожди. Да, они говорят, что я бежала… Сверкая пятками. Как надо не уважать свою страну, чтобы сказать, что из нее бежали. Она что, тюрьма, что ли, какая-то? Нет, я думаю, что там был другой подтекст. Что меня страна кормила, поила, пестовала, лелеяла, давала какие-то награды. А я, значит, повернулась и уехала», – высказалась Пугачева.

Она намекнула, что ей просто так ничего не давалось. Она не лежала с детства на мягком диване, и ее не кормили с ложечки. Певица напомнила, что она работала и училась.

«И потом, человек имеет право уехать, чтобы тебя не оскорбляли. А если тебя оскорбляют, ни с того, ни с сего, честно говоря… Я была поражена, что такие оскорбления. Но сильно не удивилась. Предатель… А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что я могу покинуть родину, которую я очень люблю, только в одном случае — если родина меня предаст. А она меня предала», – поделилась Алла.

Исполнительница уточнила, что ее не предали миллионы поклонников в России и в других странах.

«За мою жизнь я столько шрамов получила в душе, что я практически неуязвима», –заявила артистка.

