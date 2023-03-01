«Я влюбилась»: актриса Ирина Купченко отмечает 75-летие

Звезда советского кинематографа Ирина Купченко 1 марта отмечает юбилей. Актрисе исполнилось 75 лет. Поклонники знают ее по разнообразным ролям. Именинница любит говорить о творчестве, но не о личной жизни. Иногда она делает исключение и делится сокровенным.

Знаменитость признается, что захотела стать актрисой после того, как увидела фильм «Алые паруса» по роману Грина. В роли капитана Артура Грея там снимался ее будущий муж Василий Лановой.

«Тогда я влюбилась в кинематограф и влюбилась в Василия Ланового. Впрочем, ни я одна влюбилась в Ланового — в него влюбились миллионы девушек Советского Союза. Конечно, тогда у меня была не любовь, а романтическая влюбленность в Ланового», – делилась артистка.

Купченко встретилась со своим кумиром на сцене театра Вахтангова. Двое красивых и благородных людей полюбили друг друга так, что Василий Семенович всегда держал жену за руку. В театре все считали, что артисты очень подходят друг другу. Но два года назад актера не стало. Ирина тяжело переживает смерть супруга, но ее очень поддерживает сын, театр, друзья и зрители.

Напомним, что кроме сына Александра, у супругов был младший сын Сергей, который умер в 37 лет от остановки сердца. Когда Ирина узнала страшную новость, то впервые не смогла выйти на сцену родного театра. С тех пор она просит не ставить ей спектакли в день рождения.

Несмотря на огромную любовь зрителей театра, Купченко говорит, что с кинематографом ей повезло намного больше.

«В кино мне больше везло — прямо с неба падали интересные предложения», – отмечала звезда.

Дебют актрисы в кино состоялся в легендарной картине Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо». Ходили слухи, что режиссер был влюблен в Ирину.

«На роль Лизы Калитиной пробовалось очень много актрис, и Андрей выбрал меня», – вспоминала артистка.

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