Семейная трагедия: почему Нонна Мордюкова обвиняла Вячеслава Тихонова в смерти их сына

Легендарные советские актеры Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова сошлись еще в университете. Но брак оказался для них тяжелым испытанием. У единственного сына знаменитостей была трагическая судьба. Жизнь Владимира Тихонова оборвалась в 40 лет.

Звездный наследник пошел по стопам родителей, но его карьера была не такой успешной. Когда Мордюкова узнала о смерти сына, то просто не могла справиться с горем. По словам кинокритика Леонида Павлючика, она обрушилась с обвинениями на Вячеслава.

«По версии Нонны Мордюковой, их сын Владимир подсел на наркотики, когда плавал на теплоходе вместе со своим отцом, и отец не углядел за ним. Не думаю, что в этом виноват Вячеслав Тихонов, но обвинения такие имели место быть», – рассказывал мужчина в беседе с «Вечерней Москвой».

Владимиру было всего 14 лет, когда родители развелись. С 13 лет он жил в Москве, а после семейной драмы стал непохож сам на себя. Подросток связался с плохой компанией. Актриса Наталья Варлей, которая была первой женой артиста, вспоминала, что его невозможно было оторвать от друзей.

«Не нашелся человек, обладающий такой силой, которая смогла бы оторвать его от друзей, постепенно утягивающих его в болото наркомании. А друзья эти, на его беду, вошли в Володину жизнь, как только папа и мама забрали его из Павловского Посада», – писала актриса в своей книге.

Варлей отмечала, что узнала о смерти Владимира от Наташи Кустинской. Она рассказала, что тело мужчины нашли в однокомнатной квартире, дверь которой была не заперта. Тихонов-младший жил там один. Мордюкова после страшных новостей была в трауре.

«Она зарыдала в трубку: «Наташенька! Ты же понимаешь, что он был болен! Никого не хочу видеть на похоронах, кроме тебя и Васеньки. А умирал Вовка один, и жена его бросила. И никого из сокурсников не хочу видеть», – писала Варлей в книге.

Известно, что после развода с актрисой Владимир взял в жены артистку балета Наталью Егорову. У них родился сын Владимир. Но родная бабушка так и не хотела его признавать. Нонна Мордюкова также не желала общаться и с сыном от Натальи Варлей, которого зовут Василием. Отец мальчиков Владимир Тихонов похоронен на Кунцевском кладбище, рядом с ним покоится и сама Мордюкова.

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