«Я вложил свою душу в каждый сантиметр»: Никас Сафронов не оставит детям трехэтажную квартиру

Трехэтажные апартаменты художника Никаса Сафронова, которые расположены неподалеку от Тверской улицы, достанутся после его смерти государству. Об этом он сам заявил в беседе с журналистами.

Сафронов хочет, чтобы его квартира площадью около тысяч квадратных метров стала общественным достоянием. Для этого ее переоборудуют в музей, передает Ura.ru.

«Я вложил свою душу в каждый сантиметр своей жилплощади. Поэтому я хочу, чтобы этим наследием любовались мои поклонники», — заявил художник.

При этом, по словам Сафронова, никто из его детей не против такого решения, наоборот, инициатором идеи выступил сын живописца Лука. Что касается другого имущества художника, то оно все достанется наследникам.

Ранее 68-летний Никас Сафронов заявил, что хочет завести еще одного ребенка. Для живописца он станет седьмым.